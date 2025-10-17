Francia, Lecornu schiva le mozioni: "ora al lavoro"

(Teleborsa) -lo ripetedavanti al folto gruppo di reporter, telecamere e fotografi al seguito mentre si reca a piedi dall'Assemblée Nationale, nel suo ufficio di Palazzo Matignon,Anche se con un margine di soli 18 voti, il Lecornu 2 prende finalmente il largo. Respinte le mozioni di sfiducia presentate da La France Insoumise (LFI) e Rassemblement National (RN) anche se la strada resta in salita. c'è da scalare il muro della manovra finanziaria più difficile degli ultimi anni, 30 miliardi di euro, tagli, sacrifici e un parlamento senza maggioranza., per assicurarsi il voto dei socialisti, che hanno definitivamente abbandonato gli altri partiti di sinistra, ha promesso di non far ricorso al 49.3, l'articolo della Costituzione che da' facoltà al governo di far passareIn giornata è sceso in campo ancheper rassicurare i suoi, scontenti della marcia indietro sulle pensioni e pronti a non votare l'emendamento che sospenderà la riforma: "E' doloroso per tutti noi - ha detto Macron ai suoi secondo fonti di BFM TV - so quanto vi costa questa sospensione, quanto vi è costato difendere questa riforma, le minacce, talvolta la violenza. Questa battaglia era e rimane giusta. Ma c'era bisogno di un compromesso per consentire la stabilità".