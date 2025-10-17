Milano
14:57
41.868
-1,19%
Nasdaq
16-ott
24.657
0,00%
Dow Jones
16-ott
45.952
-0,65%
Londra
14:57
9.352
-0,89%
Francoforte
14:56
23.899
-1,54%
Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 15.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: Bilfinger in forte calo
Francoforte: Bilfinger in forte calo
Migliori e peggiori
,
In breve
17 ottobre 2025 - 13.00
Ribasso per la
multinazionale dell'ingegneria
, che passa di mano in perdita del 4,80%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: giornata depressa per Bilfinger
Francoforte: accelera Bilfinger
Francoforte: calo per Bilfinger
Francoforte: rosso per Bilfinger
Titoli e Indici
Bilfinger
-3,79%
Altre notizie
Francoforte: allunga il passo Bilfinger
Francoforte: andamento negativo per Bilfinger
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Bilfinger
Francoforte: rosso per Bilfinger
Borsa: Pessimo inizio per Francoforte in calo (dell'1,81%)
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,50%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto