Milano 14:57
41.868 -1,19%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 14:57
9.352 -0,89%
Francoforte 14:56
23.899 -1,54%

Francoforte: Bilfinger in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Bilfinger in forte calo
Ribasso per la multinazionale dell'ingegneria, che passa di mano in perdita del 4,80%.
Condividi
```