Francoforte: in calo Zalando

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che vende calzature e moda online
, in flessione del 2,52% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Zalando
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 26,82 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 25,56 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Zalando
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 26,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)