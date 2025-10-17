Milano 14:58
Francoforte: in calo Zalando

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che vende calzature e moda online, in flessione del 2,52% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Zalando rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 26,82 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 25,56 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Zalando è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 26,82.

