Milano 10:18
41.457 -2,16%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:18
9.281 -1,65%
Francoforte 10:18
23.731 -2,23%

Francoforte: performance negativa per Commerzbank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la banca tedesca, che sta segnando un calo del 3,38%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Commerzbank rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico della banca d'affari suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,19 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,06. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,67.

