Francoforte: performance negativa per Commerzbank

banca tedesca

DAX

Commerzbank

indice della Borsa di Francoforte

banca d'affari

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 3,38%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,19 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,06. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)