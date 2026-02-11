Francoforte: performance negativa per Commerzbank

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca tedesca
, che mostra un decremento del 3,01%.
La tendenza ad una settimana di Commerzbank
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della banca d'affari
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 34,95 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 33,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 36,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)