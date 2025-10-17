Il calendario societario 2026 di Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Il Re del cachemire
ha reso note le date previste nel corso del 2026
per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione
e le conference call
per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.
I vertici di Brunello Cucinelli
hanno inoltre specificato che l'eventuale dividendo
ordinario a valere sull'esercizio 2025, qualora approvato dall'Assemblea degli Azionisti, verrà messo in pagamento nel corso del mese di maggio 2026
. Lunedì 12/01/2026 CDA
: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi dell’Esercizio 2025 Giovedì 12/03/2026CDA
: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2025Appuntamento
: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari Martedì 14/04/2026CDA
: Approvazione dei dati di Ricavi al 31 marzo 2026Appuntamento
: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari Giovedì 23/04/2026 Assemblea
: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025 Martedì 07/07/2026CDA
: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi al 30 giugno 2026Appuntamento
: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari Giovedì 27/08/2026CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026Appuntamento
: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari Giovedì 15/10/2026CDA
: Approvazione dei dati di Ricavi al 30 settembre 2026Appuntamento
: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari