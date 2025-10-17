Milano 17:35
Il calendario societario 2026 di Brunello Cucinelli

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

(Teleborsa) - Il Re del cachemire ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.

I vertici di Brunello Cucinelli hanno inoltre specificato che l'eventuale dividendo ordinario a valere sull'esercizio 2025, qualora approvato dall'Assemblea degli Azionisti, verrà messo in pagamento nel corso del mese di maggio 2026.


Lunedì 12/01/2026
CDA: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi dell’Esercizio 2025

Giovedì 12/03/2026
CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2025
Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari

Martedì 14/04/2026
CDA: Approvazione dei dati di Ricavi al 31 marzo 2026
Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari

Giovedì 23/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025

Martedì 07/07/2026
CDA: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi al 30 giugno 2026
Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari

Giovedì 27/08/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari

Giovedì 15/10/2026
CDA: Approvazione dei dati di Ricavi al 30 settembre 2026
Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari
