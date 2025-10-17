Intesa Sanpaolo, Flor: "Per transizione sostenibile importanti trasparenza e affidabilità"

(Teleborsa) - "Per favorire la transizione sostenibile
sono importanti trasparenza e dati affidabili
. Intesa Sanpaolo ha una lunga tradizione nel reporting di sostenibilità
e da sempre rendiconta in modo trasparente ai suoi stakeholder". E' quanto ha spiegato Elena Flor
, Responsabile ESG Steering di Intesa Sanpaolo
, intervenendo alla "VENICE Conference on the Global Governance of Climate Change and Sustainability" in corso a Venezia.
"Intesa Sanpaolo ritiene che una rendicontazione di sostenibilità
completa e di qualità sia un fattore strategico chiave anche per le imprese clienti
. - ha proseguito la manager - Il Gruppo sostiene la transizione sostenibile dei clienti con un approccio che comprende oltre ai finanziamenti
, servizi di advisory e formazione,
per indirizzare gli investimenti per la transizione ESG e diffondere una maggiore consapevolezza".
"La Banca dal 2021 al primo semestre 2025 ha erogato 78,6 miliardi di nuovi prestiti
a supporto della green economy, circular economy e transizione ecologica
, su un obiettivo di 76 miliardi riferito al periodo 2021-2026 e erogato 11,9 miliardi di nuovi crediti green alle persone
(dal 2022 al primo semestre 2025)".
"Sul fronte del proprio impegno ambientale, - ha concluso Flor - prosegue nel percorso net zero
, che ha portato a fissare obiettivi al 2030 sui 10 settori più emissivi
del portafoglio crediti del Gruppo e ad una riduzione delle emissioni finanziate assolute del 33% nel 2024 rispetto al 2022 nei settori oggetto di target".