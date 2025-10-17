Leonardo annuncia l'avvio di un buyback

(Teleborsa) - Leonardo
ha annunciato l’imminente avvio di un programma di acquisto di azioni proprie
, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2025.
Il piano prevede l’acquisto massimo di 600.000 azioni proprie
, corrispondenti a circa lo 0,104% del capitale sociale, e avrà una durata di diciotto mesi
a partire dalla data della delibera. Lo scopo principale è di supportare i Piani di Incentivazione a Lungo Termine, l’Azionariato Diffuso e eventuali altri piani di azionariato.
Attualmente Leonardo detiene 624.723 azioni proprie, pari allo 0,1081% circa del capitale sociale.
Intanto, in Borsa, seduta negativa per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che si posiziona a 48,5 euro, con una discesa del 4,53%.