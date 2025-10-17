Leonardo annuncia l'avvio di un buyback

Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

(Teleborsa) -ha annunciato l’imminente, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2025.Il piano prevede l’, corrispondenti a circa lo 0,104% del capitale sociale, e avrà unaa partire dalla data della delibera. Lo scopo principale è di supportare i Piani di Incentivazione a Lungo Termine, l’Azionariato Diffuso e eventuali altri piani di azionariato.Attualmente Leonardo detiene 624.723 azioni proprie, pari allo 0,1081% circa del capitale sociale.Intanto, in Borsa, seduta negativa per la, che si posiziona a 48,5 euro, con una discesa del 4,53%.