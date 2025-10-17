Leonardo annuncia l'avvio di un buyback

Milano 17:00
(Teleborsa) - Leonardo ha annunciato l’imminente avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2025.

Il piano prevede l’acquisto massimo di 600.000 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,104% del capitale sociale, e avrà una durata di diciotto mesi a partire dalla data della delibera. Lo scopo principale è di supportare i Piani di Incentivazione a Lungo Termine, l’Azionariato Diffuso e eventuali altri piani di azionariato.

Attualmente Leonardo detiene 624.723 azioni proprie, pari allo 0,1081% circa del capitale sociale.

Intanto, in Borsa, seduta negativa per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che si posiziona a 48,5 euro, con una discesa del 4,53%.



