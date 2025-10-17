Londra: andamento negativo per Entain

(Teleborsa) - Sottotono la società di scommesse sportive e giochi
, che passa di mano con un calo del 3,28%.
La tendenza ad una settimana di Entain
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Entain
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 8,238 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 8,496, mentre il primo supporto è stimato a 7,98.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)