Londra: in perdita ICG

(Teleborsa) - Pressione sulla società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,59%.

La tendenza ad una settimana di ICG è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di ICG suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,57 sterline con tetto rappresentato dall'area 19,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
