Londra: in perdita ICG

(Teleborsa) - Pressione sulla società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,59%.
La tendenza ad una settimana di ICG
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di ICG
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,57 sterline con tetto rappresentato dall'area 19,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,26.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)