Londra: vendite diffuse su Babcock International Group

azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che tratta in perdita del 3,90% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice principale della Borsa di Londra, evidenzia un rallentamento del trend di Babcock International Group rispetto al FTSE 100, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario di Babcock International Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,13 sterline. Prima resistenza a 11,56. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,92.