Londra: vendite diffuse su Babcock International Group
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che tratta in perdita del 3,90% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Babcock International Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Analizzando lo scenario di Babcock International Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,13 sterline. Prima resistenza a 11,56. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,92.

