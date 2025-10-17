Manovra, via libera in CdM. Meloni: E' seria e si concentra su 4 priorità

(Teleborsa) - Ilha approvato laper il 2026. "E' una manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità". Lo ha detto la premiernella conferenza stampa al termine del Cdm sulla manovra ringraziandoe per aver lavorato "guardando al risultato"., ha aggiunto la premier sottolineando che "aumentiamo da 40 a 60 euro al mese il bonus per le mamme lavoratrici" e "escludiamo dal calcolo Isee la prima casa con il limite del valore catastale". "Interveniamo sull'irpef, ci concentriamo sul ceto medio" con una misura che pesa "circa 2,8 miliardi di euro", mettiamo 1,9 miliardi sui salari" con detassazione dei premi di produttività e turni festivi e notturni, ha detto ancora Meloni.si interviene "stimolando i rinnovi contrattuali per i redditi fino 28mila euro" ed è previsto che "sulla parte di incremento si applichi l'aliquota del 5% sia per i rinnovi 2026 ma anche per il 2025".che non si risolve da un giorno all'altro. Nei dieci anni precedenti al nostro governo, il potere d'acquisto dei salari italiani diminuiva di oltre il 2% mentre nel resto d'Europa cresceva del 2,5%. La buona notizia è che adesso questa tendenza si è invertita: i salari hanno ripreso a crescere più dell'inflazione, quindi la strategia che il governo ha messo in campo sta dando dei frutti", ha evidenziato il capo del governo rispondendo a una domandasul monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sui salari.parliamo di circa 8 miliardi di investimenti", c'è il "super e iper ammortamento con investimenti ammessi pari a 4 miliardi di euro". Ma, ha aggiunto, "stiamo valutando la possibilità di usare la revisione a medio termine della politica di coesione per aumentare sensibilmente queste risorse". E "per le nuove assunzioni è introdotta una superdeduzione del 120% del costo del lavoro che sale fino al 130% per alcuni soggetti più fragili". Inoltre "proroghiamo la sterilizzazione di sugar tax e plastic tax a tutto il 2026" e "rifinanziamo la Nuova Sabatini".Nelle coperture della manovraha spiegato ancora la presidente del Consiglio ricordando che "ci sono state lunghe interlocuzioni. Parliamo di grandi portatori di interessi ma tutti ci rendiamo conto delle priorità e abbiamo trovato una disponibilità che non era scontata". Ha poi sottolineato che "non c'è la tassazione sugli extraprofitti, ma comprendo il principio culturale alla base di questa richiesta".non temo un contraccolpo: abbiamo parlato con queste persone, il mio intento non è punitivo" ma l'azione del governo è quella "di concentrarsi su priorità come la famiglia, i lavoratori mantenendo la traiettoria del deficit e del debito" in modo da essere credibili", un fatto di cui "beneficia anche il sistema bancario", ha chiarito la premier. Il "grosso delle coperture" della manovra, ha spiegato quindi, "arriva da tagli alla spesa della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri". Inoltre "le spese per la difesa non gravano sulle altre voci di spesa. L'incremento dello 0,15 è coperto con risorse aggiuntive rispetto a questa legge di bilancio".a malincuore. Riteniamo che l'impatto complessivo sia assolutamente accettabile. Abbiamo un sistema bancario solido e molto profittevole", ha affermato il ministro dell'Economia,aggiungendo che la sterilizzazione del taglio dell'Irpef "sarà sopra i 200mila euro, chi è tra 50 e 200 mila euro beneficerà della riduzione dell'aliquota". "Queste sono le proposte governo in Parlamento, poi certo il Parlamento è sovrano", ha aggiunto.ha spiegato il ministro - ha durata 9 anni con rate bimestrali di identico importo aperta a tutti coloro che hanno dichiarato e non versato, non è un condono per coloro che hanno fatto i furbi". "Abbiamo discusso su una rata minima di 100 euro ma al momento abbiamo deciso di no", ha aggiunto replicando alle domande dei giornalisti."Per quanto riguarda pensioni minime abbiamo previsto un incremento diIn manovra nel capitolo pensioni "la sterilizzazione è confermata" con