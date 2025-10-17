New York: in perdita State Street

(Teleborsa) - A picco la holding finanziaria che offre servizi di investimento ai fondi comuni
, che presenta un pessimo -4,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di State Street
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di State Street
evidenzia un declino dei corsi verso area 105,3 USD con prima area di resistenza vista a 109,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 102,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)