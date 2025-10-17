Milano 17:07
Migliori e peggiori
New York: in perdita State Street
(Teleborsa) - A picco la holding finanziaria che offre servizi di investimento ai fondi comuni, che presenta un pessimo -4,61%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di State Street, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di State Street evidenzia un declino dei corsi verso area 105,3 USD con prima area di resistenza vista a 109,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 102,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
