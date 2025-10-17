Oracle in difficoltà dopo indicazioni JP Morgan

Oracle

S&P 100

principale fornitore di software aziendale

Oracle

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titoloche tratta in perdita del 6,58% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni contribuiscono le indicazioni giunte dagli analisti di JP Morgan secondo cui l'obiettivo di ricavi dall'infrastruttura cloud al 2030, pari a 166 miliardi di dollari, è ambizioso e difficile da raggiungere.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento delsubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 300,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 288,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 312,6.