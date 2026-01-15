Apre positiva Wall Street tra tech e trimestrali banche

(Teleborsa) - Apertura in rialzo per Wall Street
, in recupero dopo la precedente seduta di ribassi. Acquisti sul settore dei chip
dopo che il colosso Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
(TSMC) ha registrato un altro trimestre record
.
Intanto, il prezzo del petrolio è in caduta libera
, oltre il -4%, mentre sembra allontanarsi lo scenario di un imminente intervento Usa in Iran.
Sul fronte macroeconomico, gli ultimi dati hanno evidenziato un mercato del lavoro Usa solido, con le richieste di sussidio di disoccupazione diminuite inaspettatamente la scorsa settimana
.
Intanto prosegue la stagione delle trimestrali
a stelle e strisce con i solidi conti dei giganti Goldman Sachs
, Morgan Stanley
e BlackRock
.
Sulle prime rilevazioni
, in frazionale rialzo il Dow Jones
, che avanza a 49.283 punti a +0,27%; fa meglio, l'S&P-500
che avanza dello 0,57% a 6.966 punti. In denaro anche il Nasdaq 100
(+1,08%); più cauto invece l'S&P 100
(+0,43%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica
(+1,45%), beni industriali
(+0,77%) e finanziario
(+0,70%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia
(-1,12%) e sanitario
(-0,99%).