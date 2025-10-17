Milano 10:22
Parigi: in calo BNP Paribas

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la banca francese, con un ribasso del 3,71%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di BNP Paribas rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo dell'Istituto d'oltralpe classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 75,86 Euro e primo supporto individuato a 74,56. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 77,16.

