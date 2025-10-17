Parigi: in calo BNP Paribas

banca francese

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 3,71%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 75,86 Euro e primo supporto individuato a 74,56. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 77,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)