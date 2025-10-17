Parigi: in calo BNP Paribas

(Teleborsa) - Retrocede la banca francese
, con un ribasso del 3,71%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di BNP Paribas
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo dell'Istituto d'oltralpe
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 75,86 Euro e primo supporto individuato a 74,56. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 77,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)