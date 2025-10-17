Parigi: violenta contrazione per Societe Generale

(Teleborsa) - Retrocede molto la big bank francese
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,53%.
L'andamento di Societe Generale
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo dell'Istituto di credito francese
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 54,69 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 53,45. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 55,93.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)