Milano 10:23
41.451 -2,18%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:23
9.280 -1,65%
Francoforte 10:22
23.749 -2,15%

Parigi: violenta contrazione per Societe Generale

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto la big bank francese, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,53%.

L'andamento di Societe Generale nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Le implicazioni di breve periodo dell'Istituto di credito francese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 54,69 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 53,45. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 55,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
