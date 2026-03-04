Milano 14:49
45.279 +1,82%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:49
10.578 +0,89%
Francoforte 14:49
24.210 +1,76%

Parigi: brillante l'andamento di Societe Generale

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la big bank francese, che tratta in utile del 2,69% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Societe Generale è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico dell'Istituto di credito francese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 67,71 Euro con tetto rappresentato dall'area 70,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 65,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
