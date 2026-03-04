Parigi: brillante l'andamento di Societe Generale

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la big bank francese
, che tratta in utile del 2,69% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Societe Generale
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico dell'Istituto di credito francese
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 67,71 Euro con tetto rappresentato dall'area 70,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 65,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)