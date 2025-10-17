Milano 10:23
41.451 -2,18%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:23
9.280 -1,65%
Francoforte 10:22
23.749 -2,15%

Perde Societe Generale sul mercato di Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in perdita la big bank francese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,53% sui valori precedenti.
