Milano 10:14
46.839 +0,71%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:14
10.522 +0,48%
Francoforte 10:14
25.166 +1,25%

Parigi: balza in avanti Societe Generale

Migliori e peggiori
Parigi: balza in avanti Societe Generale
(Teleborsa) - Balza in avanti la big bank francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo dell'Istituto di credito francese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 73,85 Euro con primo supporto visto a 72,89. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 72,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```