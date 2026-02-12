Parigi: balza in avanti Societe Generale

big bank francese

CAC40

Societe Generale

Istituto di credito francese

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni di medio periodo dell'confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 73,85 Euro con primo supporto visto a 72,89. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 72,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)