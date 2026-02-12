Parigi: balza in avanti Societe Generale

(Teleborsa) - Balza in avanti la big bank francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo dell'Istituto di credito francese
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 73,85 Euro con primo supporto visto a 72,89. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 72,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)