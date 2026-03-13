Parigi: rosso per Societe Generale

(Teleborsa) - Pressione sulla big bank francese , che tratta con una perdita dell'1,92%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico dell' Istituto di credito francese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 64,03 Euro con tetto rappresentato dall'area 64,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 63,65.



