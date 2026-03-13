Parigi: rosso per Societe Generale
(Teleborsa) - Pressione sulla big bank francese, che tratta con una perdita dell'1,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'Istituto di credito francese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 64,03 Euro con tetto rappresentato dall'area 64,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 63,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
