Piazza Affari: andamento negativo per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Rosso per la società che opera nel settore bancario e assicurativo
, che sta segnando un calo del 3,02%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Mediolanum
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società del risparmio gestito
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 16,26 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 16,47 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,18.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)