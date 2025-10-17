Milano 10:24
Piazza Affari: andamento negativo per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Rosso per la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che sta segnando un calo del 3,02%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Mediolanum, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società del risparmio gestito, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 16,26 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 16,47 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
