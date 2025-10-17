Milano 12:41
41.542 -1,96%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 12:41
9.323 -1,20%
Francoforte 12:41
23.773 -2,05%

Piazza Affari: andamento negativo per Interpump

(Teleborsa) - Rosso per il costruttore di pompe ad alta pressione, che sta segnando un calo del 2,70%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Interpump più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la società industriale è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 40,73 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,09. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 41,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
