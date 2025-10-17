Piazza Affari: andamento negativo per NewPrinces

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo agroalimentare italiano
, che sta segnando un calo del 2,59%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NewPrinces
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche complessive di NewPrinces
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 22,22 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 23,17. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 21,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)