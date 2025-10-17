Milano 12:41
41.542 -1,96%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 12:41
9.323 -1,20%
Francoforte 12:41
23.773 -2,05%

Piazza Affari: andamento negativo per NewPrinces

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo agroalimentare italiano, che sta segnando un calo del 2,59%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NewPrinces, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni tecniche complessive di NewPrinces evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 22,22 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 23,17. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 21,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
