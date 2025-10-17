Piazza Affari: andamento negativo per NewPrinces

gruppo agroalimentare italiano

FTSE Italia Mid Cap

NewPrinces

NewPrinces

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,59%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 22,22 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 23,17. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 21,83.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)