Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo

colosso creditizio

Intesa Sanpaolo

FTSE MIB

istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,85%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il grafico a breve dell'mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 5,36 Euro e supporto stimato a quota 5,28. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 5,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)