Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Retrocede il colosso creditizio
, con un ribasso del 2,85%.
Il movimento di Intesa Sanpaolo
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il grafico a breve dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 5,36 Euro e supporto stimato a quota 5,28. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 5,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)