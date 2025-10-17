Milano 12:42
Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il colosso creditizio, con un ribasso del 2,85%.

Il movimento di Intesa Sanpaolo, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il grafico a breve dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 5,36 Euro e supporto stimato a quota 5,28. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 5,44.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
