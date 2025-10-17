Piazza Affari: calo per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Retrocede ilproduttore di yacht e superyacht
, con un ribasso del 2,79%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo scenario tecnico di Sanlorenzo
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,87 Euro con area di resistenza individuata a quota 33,67. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32,58.
