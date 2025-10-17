Milano 10:25
41.457 -2,16%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:25
9.283 -1,62%
Francoforte 10:24
23.752 -2,14%

Piazza Affari: performance negativa per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: performance negativa per Leonardo
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con una flessione del 2,91%.

Lo scenario su base settimanale di Leonardo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48,63 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 49,91. Il peggioramento del contractor italiano nel settore Difesa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 47,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```