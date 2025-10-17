Piazza Affari: rosso per Banco BPM

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che presenta una flessione del 2,70% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco BPM
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Banco BPM
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,83 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,93. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,78.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)