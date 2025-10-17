Milano 10:26
Piazza Affari: rosso per Banco BPM

Piazza Affari: rosso per Banco BPM
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che presenta una flessione del 2,70% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco BPM, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Banco BPM mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,83 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,93. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
