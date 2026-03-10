Milano 13:52
45.014 +2,25%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:53
10.403 +1,50%
Francoforte 13:53
23.905 +2,12%

Piazza Affari: positiva la giornata per Banco BPM

(Teleborsa) - Bene la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, con un rialzo del 3,43%.

La tendenza ad una settimana di Banco BPM è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Banco BPM suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,68 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
