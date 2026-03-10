Piazza Affari: positiva la giornata per Banco BPM

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

Banco BPM

FTSE MIB

Banco BPM

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 3,43%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,68 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)