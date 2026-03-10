Piazza Affari: positiva la giornata per Banco BPM

(Teleborsa) - Bene la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, con un rialzo del 3,43%.
La tendenza ad una settimana di Banco BPM
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Banco BPM
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,68 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)