Piazza Affari: calo per Banco BPM
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che mostra un decremento del 2,15%.
Lo scenario su base settimanale di Banco BPM rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Banco BPM, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,1 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,29 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11,03.
