Piazza Affari: rosso per Saipem

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che presenta una flessione del 3,07% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saipem
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della società ingegneristica italiana
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,25 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,306. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,229.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)