Piazza Affari: rosso per Saipem

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che presenta una flessione del 3,07% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saipem, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico della società ingegneristica italiana mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,25 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,306. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,229.

