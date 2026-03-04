Milano 14:52
Piazza Affari: scambi al rialzo per Saipem

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che avanza bene dell'1,97%.

Il movimento di Saipem, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Le implicazioni di medio periodo della società ingegneristica italiana confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,374 Euro con primo supporto visto a 3,237. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 3,155.

