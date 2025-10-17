Milano 12:44
41.523 -2,01%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 12:44
9.322 -1,21%
Francoforte 12:43
23.767 -2,08%

Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in settembre
Unione Europea, Prezzi consumo in settembre su base mensile (MoM) +0,1%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```