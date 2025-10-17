Sesa consegue la certificazione EcoVadis a livello Platinum

Sesa

(Teleborsa) -, operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulting e Vertical Application per imprese e organizzazioni, annuncia di aver ottenuto la, migliorando ulteriormente il rating ESG ottenuto l’anno scorso (livello Gold). Questo riconoscimento rappresenta ile colloca SesaQuesta certificazione indipendentein tema di sostenibilità di Sesa in coerenza con il proprioper tutti gli stakeholder, promuovendo l’innovazione, anche digitale, di imprese e organizzazioni ed il benessere delle persone.Questo riconoscimento attesta ildel Gruppo - presentato a luglio 2025 - che, con un focus prevalente sulla crescita organica e l’adozione dei digital enablers quali AI, Automazione e Digital Platform, definisce investimenti, obiettivi ed azioni concrete per migliorare ulterioremente le performance ESG.“Il conseguimento del livello Platinum EcoVadis rappresenta un ulteriore traguardo, a conferma della solidità del percorso di sostenibilità che stiamo portando avanti da anni con determinazione. È il risultato di un lavoro condiviso, che coinvolge tutte le persone e gli stakeholder, orientato alla promozione di un modello di sviluppo fondato su innovazione, responsabilità e attenzione concreta agli impatti sociali e ambientali”, ha dichiarato