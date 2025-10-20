Milano 13:18
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 ottobre

Giornata positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude a 9.397,3.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 9.448,5. Primo supporto visto a 9.350,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 9.303,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
