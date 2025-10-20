Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,1%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 150,903. Primo supporto a 150,215. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 149,969.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)