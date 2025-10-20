Milano 13:19
42.309 +1,32%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:19
9.389 +0,37%
Francoforte 13:18
24.096 +1,11%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,1%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 150,903. Primo supporto a 150,215. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 149,969.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
