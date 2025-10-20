Milano 13:21
42.322 +1,35%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:21
9.389 +0,36%
Francoforte 13:21
24.097 +1,12%

Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 17/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 4,04 miliardi di euro, con un incremento di ben 871,9 milioni, pari al 27,49% rispetto ai precedenti 3,17 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,81 miliardi azioni della seduta precedente a 0,69 miliardi.

Su 704 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 474 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 194 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 36 azioni del listino milanese.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
