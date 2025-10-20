Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,41% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta in utile a 25.167,05 punti

Spunto rialzista dell'1,41% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua le contrattazioni a 25.167,05 punti.
