Economia cinese in affanno: calo del PIL e crollo dei consumi

(Teleborsa) - L'del 4,8% nel terzo trimestre, rispetto al 5,2% registrato nel periodo aprile-giugno, ma in sostanziale linea con le attese degli analisti. Il dato, diffuso dall'Ufficio nazionale di statistica, è il più debole dal terzo trimestre del 2024 e risente delle tensioni commerciali con gli USA. Su base congiunturale ilha mostrato una crescita dell'1,1%.Lecinesi salgono del 3% annuo, nel mese di settembre e si confrontano con il +3,4% di agosto. Le stime di consensus erano per una crescita più contenuta ovvero del 2,9%. Il dato conferma la debolezza dei consumi che si portano ai minimi da novembre 2024 e i rischi di deflazione.L'Ufficio di statistica segnala, inoltre, unain espansione al +6,5% annuo, contro il +5,2% di agosto e il +5% stimato dal mercato.Sempre nel mese di settembre, lascende al 5,2% nelle aree urbane dal 5,3% di agosto e atteso dal consensus.