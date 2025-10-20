Francoforte: risultato positivo per Hochtief

big tedesca delle costruzioni

Hochtief

Germany MDAX

colosso delle costruzioni

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,63% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di medio periodo delconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 259,4 Euro con primo supporto visto a 255,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 253,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)