Milano 13:06
46.373 -0,92%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:06
10.424 +0,68%
Francoforte 13:06
24.948 -0,16%

Francoforte: scambi in positivo per Hochtief

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Hochtief
(Teleborsa) - Balza in avanti la big tedesca delle costruzioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,66%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Hochtief è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 375 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 363,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 386,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```