Francoforte: scambi in positivo per Hochtief

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,66%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 375 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 363,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 386,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)