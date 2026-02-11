Francoforte: scambi in positivo per Hochtief

(Teleborsa) - Balza in avanti la big tedesca delle costruzioni
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,66%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Hochtief
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 375 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 363,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 386,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)