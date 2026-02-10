Milano 11:52
Francoforte: sell-off per Hochtief

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la big tedesca delle costruzioni, che esibisce una perdita secca del 4,02% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Hochtief è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 370,6 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 358,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 382,4.

