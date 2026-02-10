Francoforte: sell-off per Hochtief

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la big tedesca delle costruzioni
, che esibisce una perdita secca del 4,02% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Hochtief
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 370,6 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 358,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 382,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)