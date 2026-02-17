Milano 11:02
45.700 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:02
10.527 +0,51%
Francoforte 11:02
24.876 +0,30%

Francoforte: in calo Hochtief

Pressione sulla big tedesca delle costruzioni, che tratta con una perdita del 3,27%.
