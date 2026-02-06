Francoforte: risultato positivo per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big tedesca delle costruzioni
, che avanza bene del 3,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni
rispetto all'indice.
Lo scenario di breve periodo di Hochtief
evidenzia un declino dei corsi verso area 353,7 Euro con prima area di resistenza vista a 366,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 345,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)