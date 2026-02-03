Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

big tedesca delle costruzioni

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,46%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 368,1 Euro e supporto visto a quota 363,3. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 372,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)