Milano 13:28
42.312 +1,33%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:28
9.389 +0,37%
Francoforte 13:27
24.113 +1,18%

Londra: positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Londra: positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, con una variazione percentuale del 2,58%.
Condividi
```