New York: acquisti a mani basse su Illumina

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,58%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Illumina
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Illumina
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Illumina
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 101,6 USD. Supporto stimato a 96,85. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 106,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)