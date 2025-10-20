Parigi: perdite consistenti per BNP Paribas

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la banca francese
, che esibisce una perdita secca del 7,24% sui valori precedenti.
L'andamento di BNP Paribas
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico dell'Istituto d'oltralpe
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 65,69 Euro con area di resistenza individuata a quota 74,47. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,92.
