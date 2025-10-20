Milano 13:31
42.300 +1,30%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:31
9.389 +0,36%
Francoforte 13:30
24.115 +1,19%

Parigi: perdite consistenti per BNP Paribas

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la banca francese, che esibisce una perdita secca del 7,24% sui valori precedenti.

L'andamento di BNP Paribas nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico dell'Istituto d'oltralpe mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 65,69 Euro con area di resistenza individuata a quota 74,47. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
