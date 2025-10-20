Milano 13:31
42.300 +1,30%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:31
9.389 +0,36%
Francoforte 13:30
24.115 +1,19%

Parigi: scambi al rialzo per Thales

Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con una variazione percentuale del 2,65%.
