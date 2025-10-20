Milano 13:33
42.292 +1,28%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:33
9.389 +0,37%
Francoforte 13:31
24.112 +1,18%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferragamo
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison del lusso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,04%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo della casa di moda italiana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,285 Euro e primo supporto individuato a 6,15. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```